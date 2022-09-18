花東地區2022年9月17、18日接連二天發生強震，最大規模達6.8，周邊災情陸續傳出。中國人壽18日晚間表示，秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務，與保戶一起渡過難關。

中國人壽除啟動六大關懷服務措施外，也祈願災區民眾一切平安，並盡最大努力協助保戶暨家屬渡過難關。中壽也將全年無休持續提供民眾各項保障及服務，保戶如有相關需求，可向中壽各地區客服中心或致電客戶服務專線0800-098-889洽詢。