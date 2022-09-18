跨聯盟籃球邀請賽18日進行第二天賽事，台灣運彩xT1聯盟四支勁旅台灣啤酒英熊、桃園雲豹、台中葳格太陽及台南台鋼獵鷹接力上陣，其中太陽與獵鷹都以升級版陣容開箱出賽，結果太陽以94比81順利擊敗SBL勁旅台銀，獵鷹則是先盛後衰，延長賽89比92不敵中華培訓隊。

太陽今在邀請賽開箱登場，對戰台灣銀行，新援戴瑞騰、白薩、董永全、盧冠軒、溫立煌相繼上陣，其中盧冠軒表現搶眼，全場13投7中拿下21分、3籃板、4助攻和2抄截，白薩也有7分、4籃板、5助攻、2抄截進帳。太陽一哥蘇奕晉更化身本土洋將，繳出21分、12籃板、7助攻、1阻攻的雙十數據，終場太陽以94比81勝出。

經過今日一戰，太陽總經理汪蔚傑對全新球隊陣容更具信心，汪蔚傑表示：「利用這次的比賽進行調整是我們的主要目的，畢竟今年球隊陣容有了很多改變，基本上算是升級，像是盧冠軒、白薩都是即戰力，至於戴瑞騰應該會是我們的第三類規範球員，陣容的高度與深度都提升不少，希望接下來的比賽，團隊磨合能夠愈來愈棒。」

獵鷹也在跨聯盟賽迎來首戰，對上中華培訓隊，可惜沒能守住半場10分領先優勢，經歷延長賽後以3分之差吞敗，但獵鷹新秀控衛谷毛唯嘉打出大物級身手，拿下全隊最高24分，包括第四節尾聲連飆2記三分球，外加4罰4中，連拿10分，幫助獵鷹一度要回領先優勢；另一位新秀前鋒韓杰諭表現同樣不俗，全場攻得14分、8籃板、2助攻。談到首戰敗北，獵鷹球團總監吳志偉表示：「球隊的磨合還是要再加強，小輸3分還可以再進步，還需要時間磨合。」

高雄全家海神新秀「義守戰神」邱子軒此次代表球隊參加中華培訓隊，今天首秀表現也是超水準，全場17投8中拿下19分、4籃板、4助攻、2抄截和1阻攻，邱子軒豪氣地說：「希望可以打出成績，讓海神肯定我。」