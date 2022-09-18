總統府提供

蔡英文總統今晚偕同行政院長蘇貞昌前往中央災害應變中心視察，她感謝所有第一線救災同仁及所有相關單位與地方政府密切合作，立刻動員投入救災，並提出四項工作，要求各單位全力執行。她提醒，這幾天都還有餘震可能發生，呼籲全體國人務必提高警覺，最近也要避免不必要的山區活動，確保安全。

蔡英文今晚前往中央災害應變中心視察，瞭解0918地震災情及救援應變情形，她抵達後，分別聽取氣象局及災防科技中心、消防署、交通部、經濟部、衛福部簡報，瞭解各地災情狀況及救援處置情形。

蔡英文隨後致詞表示，昨天晚上，在臺東縣關山發生規模6.4的地震。今天下午，臺東池上又再度發生規模6.8的地震。加上這兩天大小餘震頻繁，影響到了全臺灣。針對災情，中央和地方已經快速協調聯繫，在第一時間就協調掌握目前最新情況。

她感謝行政院蘇院長和行政團隊即時一級開設中央災防應變中心，更要感謝所有第一線救災同仁及所有相關單位與地方政府密切合作，立刻動員投入救災。

蔡英文指出，救災第一，但有四項工作，她要請各單位全力執行：第一，調度跨部會救災資源及人力，全力投入救災工作。目前，我們的國軍及內政部特搜隊都已經趕赴現場，各縣市特搜也都準備完成，隨時可以支援救災工作。

她提到，雖然各地陸續傳出災情，所幸，大家擔心的玉里房屋倒塌受困的4位民眾都已獲救。高寮大橋有通報的3位民眾也已獲救。赤柯山的遊客，我們也緊急搶修通道，協助旅客陸續下山。60石山的受困民眾，目前也在積極搶通道路，儘速協助民眾返家。

蔡英文表示，令人遺憾的是，有一名水泥廠的工人在施工時，因為地震受到壓傷，雖然緊急就醫，仍然不幸離世。她要請各單位隨時保持警覺，並且全力做好後續應變工作。

第二，現在餘震不斷，她要請衛福部協助花東地區的地方政府進行收容所的整備，並且進行物資調度事宜，隨時提供有需要的民眾必要的協助。

第三，目前仍有地方的水電供應和交通運輸受到地震影響，台鐵花蓮到臺東路段暫時停駛，採用接駁方式運作。相關部會及搶修人員，從災害過後就開始全力修復，她要請經濟部、交通部等部會，和地方政府共同協力，持續加強巡查各項關鍵基礎設施，包括公路、橋梁，水電維生管線等。

第四、針對各地的災損，請各部會協助盡快完成調查，用最快的速度回報搶修，並且儘速恢復正常運作。

蔡英文提醒，這幾天都還有餘震可能發生，她要請全體國人務必提高警覺，最近也要避免不必要的山區活動，確保安全。她再次感謝所有堅守崗位的救災同仁，全力執行防災工作，守護全體國人的安危。針對接下來的餘震情況，她也請所有防救災同仁，在執行任務同時，務必要注意自己的安全，希望大家都能平安。

包括行政院政務委員兼發言人羅秉成、中央災害應變中心指揮官內政部長徐國勇、副指揮官內政部次長陳宗彥、花敬群、經濟部次長林全能等也在座。