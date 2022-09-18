東台灣918強震事故，各地區陸續傳出災情，國泰人壽與國泰產險18日下午表示，立即啟動關懷慰問機制，第一時間由在地志工了解保戶情況，陸續回報給予協助。

國泰產險方面，已立即查詢是否有保戶受到影響，啟動緊急應變及關懷措施，隨時掌握最新情況，協助後續客戶理賠服務事宜。

國泰人壽則啟動重大災損保戶服務措施，內容包含保險單借款增貸免息、保險單借款利息緩繳優惠、續期保費緩繳優惠、受災戶房屋貸款本息緩繳優惠、快速理賠服務、理賠醫療預付金服務、免費保單換發服務、24小時電話客服等。