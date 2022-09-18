繼昨晚（17日）台東關山發生芮氏規模6.4強震，今（18日）台東池上又有規模6.8主震，後續餘震已逾50個，令民眾憂心忡忡。男星香蕉（王俊傑）今在社群平台表示，都在門邊放地震包，並分享裡面的6樣物品，「放著，不用到；不放，用不到。」

18日下午全台出現有感地震後，住在淡水的香蕉便在臉書報平安：「搖晃到頭暈，太大，希望大家平安。」接著，他透露地震發生當下，人剛好在門邊，一秒就能把地震包背上，並大方地分享6項內容物：「我放水、乾糧、輕便衣服、手電筒、行動充、受傷急救用品。」

香蕉也在留言處放上家中的慘況照，只見櫃子倒下，物品散落一地，他心有餘悸地說：「東倒西歪…大家頭也要保護好。」許多網友看了都被嚇到，紛紛留言：「太可怕了」、「你這個是普雷塔放招打的吧」、「真的搖很大力ㄟ嚇鼠（死）人」。

香蕉的女友Timmy也在IG透露，發生地震時還是會怕，但已練就第一時間不是慌亂尖叫，香蕉會很沉穩地把放在門口的地震包背起，她則冷靜地拿枕頭、被子，手機永遠都會保持足夠的電力。Timmy也有感而發，「看到新聞上好多地震的一瞬間，不是自拍就是亂叫，真的只會增加恐懼也讓旁邊的人更害怕，也浪費好幾秒的時間拿可用的物品！」