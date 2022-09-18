因應花東地區連日強震，造成嚴重災情，財團法人住宅地震保險基金18日晚間表示，住宅地震保險基金已進駐中央災害應變中心，協助調查住宅地震保險承保住宅建築物的可能災情損失。

住宅地震保險基金表示，已投保住宅地震基本保險的保戶，如果發現建築物有嚴重受損情形，請聯絡承保的產物保險公司，如列表免付費電話，保險公司將派員前往處理。

該基金亦提醒，民眾如不知簽發保單的保險公司名稱，或不確定是否已投保，可以透過Google搜尋「震後平台」，或「住宅地震保險震後民眾查詢服務平台」，輸入個人基本資料即可查詢。