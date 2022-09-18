台灣接連兩天發生6級以上強震，創下今年以來最大規模紀錄，針對這次強震，氣象局也表示「非常奇怪」，就連國外地質學家也立刻在推特發文警告，稱未來恐發生更大餘震，情況「非常危險」。
昨（17日）晚間9點41分左右發生芮氏規模6.4地震，震央位於台東關山，全台各地皆感受強烈搖晃，堪稱今年第2大地震。之後數十次餘震不斷，尤其今天（18日）下午2點44分又搖到規模6.8級，遠超過今年平均值，東部陸續傳出大樓、民房倒塌，網路上還流傳許多地震當下，民眾拔腿逃命、建築物一夕間夷平的驚悚影片，威力不容小覷。
不過美國地質調查所（US Geological Survey）及日本氣象廳最初偵測到地震規模為7.2，深度達10公里，後續又下修至6.9。兩單位隨後都發布海嘯警報，稱恐有高達1米的海浪襲來；遠在挪威的地質學家吉本斯博士(Dr. Steven J. Gibbons)也對台灣連日強震表達震驚和關心，在推特發文稱「看到數據的時候我嚇到了，周日的地震可能非常危險，未來發生更大餘震的的可能性是二十分之一。」
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