台中市長盧秀燕回北區拼連任，現場如鄉親見面會相當熱絡。（盧秀燕競選總部提供／潘虹恩台中傳真）

盧秀燕現場見到北區鄉親，親切的逐一問候（盧秀燕競選總部提供／潘虹恩台中傳真）

台中市長盧秀燕回北區拼連任，現場如鄉親見面會相當熱絡。18日下午盧秀燕出席台中北區市議員候選人陳政顯聯合競選總部成立大會，現場湧入滿滿人潮。盧秀燕表示，擔任立委時選區就包括北區，見到鄉親非常開心，因此要親自來拜託市民為他助選，一起打贏選戰，繼續為台中打拼。

盧秀燕現場見到北區鄉親，親切的逐一問候，更表示，自己跟陳政顯長年在東興市場生活發展，許多到場鄉親都是看著自己和陳政顯長大；也提到，過去擔任立委時，為家鄉爭取很多建設，台中第一座啟用的北區國民運動中心就是自己擔任立委時，向中央爭取預算回鄉的建設。

盧秀燕表示，北區是台中較早發展的區域之一，許多長輩都是住在北區，因此2018年參選台中市長就承諾要恢復老人健保補助，上任後能以最快速度推行，陳政顯和市議會給予相當多支持，期盼鄉親能繼續支持，讓她和陳政顯一起連任，繼續為鄉親打拼。

盧秀燕競選總幹事兼立委江啟臣也表示，有媒體做全台各縣市評比共12項評比台中就拿下9項金質獎，成績是全國第一，展現市府團隊優秀績效同時也代表台中市議會監督得宜；更呼籲鄉親，陳政顯曾任台中市國民黨團的書記長，與盧秀燕組成最強戰力。

活動期間台東池上發生規模6.8地震，盧秀燕第一時間宣佈即時起停止3天選務行程，也提早離開陳政顯議員造勢活動，趕往市府召開緊急會議。