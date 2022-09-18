民眾黨南投縣議員候選人簡千翔曾留學英國修得教育博士，返台後在南投家鄉創立朝日住宿長照機構，並發揮所學專長，結合幼兒教育，實施老少共學、共融課程。簡千翔今(18日)挽起袖子為鄉親捐出熱血，更當起反毒大使，推廣反毒公益羽球邀請賽，讓滿滿正能量溫暖充滿南投在地。

昨晚全台發生有感地震，簡千翔與大多數台灣人一樣被嚇了一跳，隨後他發文驚呼：地震！大家都還好嗎？搖的有點大，害我都嚇了一大跳，思考是不是要趕快帶著老婆小孩趕快跑出去，願大家都能平安。顯示他跟所有南投人一樣，了解民眾們對地震的憂慮與恐懼。

簡千翔今則用行動來幫助需要幫助的人，來到南投市中興路616號的南投捐血室，並分享圖文表示：挽起袖子捐血了！沒錯！就是今天！只要捐血成功，就送超豐富禮品，有雞蛋、防疫包、文件夾，和雞腿便當兌換卷喔！趕快來。展現了為善不落人後的行動力。

除了捐出寶貴血液，他也義不容辭擔任起反毒公益大使，為10月1日將於南投國中活動中心舉行的反毒公益羽球賽，只見他在活動形象照中挽起袖子、握緊拳頭，要將滿滿正能量傳播給南投在地鄉親，一起互相幫助，過更美好的生活。