河北唐山近期發生一起重大礦災，造成14名礦工死亡、1人失聯。不過，這宗發生鐵礦透水事件發生於9月2日，事故發生後組織救援與調查處置，但當地官方並未對外發佈消息。雖然網路上有自媒體披露，但微博的訊息很快就被刪除，媒體追問當地應急管理局，也數度推託不了解情況。一直到9月16日救援結束，9月17日才對外公布簡要消息，外界質疑瞞報、謊報，呼籲依法嚴肅處理。

據《網易新聞》報導，2022年9月17日22時30分，唐山發佈公佈消息通報稱，2022年9月2日該市遷西縣太平寨鎮桃樹峪鐵礦發生透水事故。據遷西縣報告，礦井下有2名作業人員被困，接到事故報告後，唐山市全力組織救援和事故調查處置。

唐山市礦難14人死亡官方涉嫌瞞報，外界呼籲嚴查。圖為唐山遷西縣桃樹峪鐵礦。（圖／微博）

通報說，截至9月16日23時，現場應急救援已結束。經搜救和公安機關調查取證，事故造成14人死亡、1人失聯。

報導說，在該透水事故發生後不久，有自媒體在網上披露了相關信息。但是，很快微博信息就被刪除，曾詢問遷西縣應急管理局，回覆「很忙，不瞭解情況」。

從通報內容可以看出，遷西縣政府當初向上級報告內容是「井下有2名作業人員被困」。而救援結束後的結果是：14人遇難、1人失聯，存在明顯瞞報、謊報的違法弊端。

據當地工商資料顯示，唐山市遷西縣桃樹峪鐵礦公司成立於2010年11月17日，註冊地點在遷西縣太平寨鎮一村桃樹峪，法定代表人為從子建，經營範圍包括鐵礦石開採，註冊資本金500萬元人民幣。法定代表人從子建曾實際控制13家公司，多數為鐵礦相關聯企業。

報導說，河北省委、省政府已成立事故處置工作領導小組，對事故進行全面調查，對謊報等問題依法依規嚴肅處理。