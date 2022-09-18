現場支持者人數眾多。（黃婉婷攝）

年底選舉倒數，國民黨台北市長參選人蔣萬安18日下午赴藍營鐵票區成立大安區後援會，國民黨副主席連勝文雖現身力挺，卻沒和蔣合體。被問及民進黨台北市長參選人陳時中說「最好的參選人是前總統馬英九」，過去曾參與2014年台北市長選舉的連勝文未正面回應，僅說蔣萬安是「最適合台北市」的候選人。

蔣萬安下午在金華國中禮堂舉辦大安區後援會成立大會，連勝文提前在2時30分到場，未和表定3點到的蔣萬安合體。對於外界質疑蔣萬安似乎在演連勝文，他表示蔣是現在最適合北市的候選人，相信自己做不好的地方對方都會做好，自己沒有表現好的地方，對方也會表現的比他好。

媒體追問，怎麼看陳時中認為最好的北市候選人是馬英九，他重申蔣萬安是現階段最適合台北市的候選人，實實在在做了很多工作，也真正了解市民需求，加上年輕充滿活力，可以掌握未來城市發展脈動。隨後他進入活動會場後，稱讚蔣萬安擔任立委時表現很好，還說蔣萬安不是溫室的花朵，而是疾風中的勁草。

但連勝文並未等到蔣萬安到場就先行離去，蔣萬安則在下午3時許才以大進場方式，在國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、立委林奕華、台北市議會議長陳錦祥等人陪同，台下支持者高喊凍蒜，蔣也呼籲所有選民「如果分裂必定失敗，只有團結才會勝利」。

蔣萬安直言，在民進黨執政下國家被撕裂、製造許多仇恨，還回首過往前總統蔣介石、蔣經國其實，台灣歷經經濟起飛，還提及自己每次在基層勤走，民眾都感念蔣經國推動的10大建設，大家應飲水思源感謝前人打下的基礎，隨後他便高唱「中華民國頌」，展現團結氣勢。