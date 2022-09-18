國民黨桃園市長參選人張善政。（資料照片）

對於八德區國民運動中心，因為地震使整座天花板坍塌的意外，造成民眾受傷，國民黨桃園市長候選人張善政指出，他受過土木工程專業訓練，請桃園市政府對市內所有有安全疑慮或老舊的公共工程，做結構安全與耐震總體檢，並在最短時間內公佈，讓市民安心！

張善政先向正在協助救災的警消、義消和國軍們致敬，並祈求上蒼保佑，傷亡能夠減到最低。

張善政表示，下午看到甫開幕啟用不久的八德區國民運動中心，竟發生整座天花板坍塌的意外，造成民眾受傷。雖然傷勢不嚴重，但看到坍塌瞬間的影片，仍讓人覺得觸目驚心。

張善政直言，他受過土木工程專業訓練，非常清楚強震對於建築物可能造成的影響，以及對民眾可能產生的恐慌感。所以，他公開要求，請桃園市政府對市內所有有安全疑慮或老舊的公共工程，做結構安全與耐震總體檢，並在最短時間內公佈，讓市民安心！

張善政認為，「救難工作要做到最後1秒鐘！」過去在擔任行政院院長時，面對0206台南大地震、「維冠大樓倒塌」的悲劇，也學到許多寶貴的教訓，更因此體驗到「防災須重於救災，而離災更優於防災」的重要性。

張善政主張市府應調配手中資源、力量，委請專業的「建築師」、「土木技師」，及「結構技師」等單位，協助居住於老舊屋舍，對自家住宅有顧慮的桃園市民，進行結構鑑定，讓大家住得安心！

張善政強調，若平常不認真把關公共工程品質、不用心維護市民的居住安全，一旦天災發生，就會面臨嚴峻的挑戰。台灣位處地震帶，絕對需要居安思危，更不能因為鬆懈、輕忽，導致人民生命財產安全的損害！