玉山南安遊客中心的天花砸落，白板、桌椅等物品東倒西歪。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉山南安遊客中心展示館設施因為強震受損嚴重。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

玉長公路（台30線）0公里至6公里間多處坍方落石。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

長公路多處坍方落石，為了用路人安全，傍晚5時起已經預防性封閉。（玉山國家公園提供／楊靜茹南投傳真）

台東縣池上18日下午2時44分發生芮氏 6.8 級強震，南投縣玉山測得最大震度5弱，傍晚玉山國家公園也在臉書發表南安遊客中心展示館受災照片，不僅天花板不敵強震砸落、桌椅東倒西歪，男廁的小便斗也爆裂，公告南安遊客中心展示館即日起暫停開放。營建署也發布新聞，認為餘震不斷，國家公園的登山步道部分路段易有坍方、落石，呼籲民眾非必要暫緩進入。

營建署表示，日前颱風外圍環流連日降雨，造成山區土石鬆軟，此次台東池上強震的震央位於中央山脈斷層，這兩日已有前震與主震造成地層滑動，山區道路及原先地質脆弱路段易有坍塌，加上近日餘震不斷，建議民眾儘量暫緩入山，若必須進入山區，也要注意環境安全。

營建署指出，目前各地陸續回報災情正緊急搶通中，如玉山國家公園園區南橫公路梅山口至向陽管制路段暫時封閉，公路總局派員巡察路段以排除落石；台東縣玉長公路（台30線）0公里至6公里間多處坍方落石，甚至有部分路段龜裂，傍晚5時起也暫時封閉，管制路段是否開放視狀況決定。

營建署認為強震造成地貌改變，地質更加脆弱，已請各國家公園派員執行山屋、步道及設施盤點巡察工作，呼籲已經在山上的請注意自身安全，還沒上山的登山客請先暫停行程，請大家共體時艱，非必要避免入山，以免發生危險。