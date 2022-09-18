尋求衛冕U18世界盃青棒錦標賽的中華隊，距離目標只差最後一步，對手也終於在冠軍賽開打前40分鐘出爐，美國隊在7局下靠著2次失誤加上投手犯規追平，最後靠著再見安打以4比3氣走日本隊，預計台灣時間23點30分時將與中華隊爭冠。

美國與日本隊在超級循環賽碰頭，但比賽打到3局上因雨保留，日本取得3比2領先。比賽在台灣時間18日晚間9點30分繼續進行，日本隊1分領先的優勢來到7局下風雲變色。

7局下美國隊最後反攻機會，首棒打者就敲安上壘，下棒打者短打造成捕手傳球失誤，一壘手傳三壘也發生暴傳，2次傳球失誤也讓美國形成無人出局、二三壘有人的情況，結果日本投手又發生投手犯規奉送追平分，最後敲出再見安打逆轉，搶下冠軍賽門票。落敗的日本則要在冠軍戰結束後與韓國隊爭季軍。

中華隊冠軍戰對手確定，將碰上美國隊，先發打線也出爐，前役替補上陣敲安打回2分保險分的「台灣隊長」黃勇傳也重回先發行列，擔任二壘手打第9棒，先發投手則是由林盛恩擔綱。

中華隊先發打序：

1棒 邱鑫 左外野手

2棒 陳致語 右外野手

3棒 劉俊緯 游擊手

4棒 林佳緯 中外野手

5棒 王念好 一壘手

6棒 孫易磊 指定打擊

7棒 黃劼希 三壘手

8棒 宋嘉翔 捕手

9棒黃勇傳 二壘手

先發投手 林盛恩

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