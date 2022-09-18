台東池上今（18）日下午14時44分發生芮氏規模6.8強震，全台都有明顯感受，花東更是災情不斷。一名郭姓女網友地震發生時，剛好在全台最高的101大樓89樓，目睹大樓內的阻尼器劇烈搖晃，畫面曝光後隨即引發熱議。

郭姓女網友表示當下她嚇到腿軟飆淚，但還是拍下現場阻尼器搖晃的畫面。（網友郭佩吟授權提供）

網友在個人臉書分享當時影片，可以明顯看到質量塊不斷前後晃動，各個方位的油壓阻尼器隨之不斷壓縮、伸張，緩衝此次地震帶來的能量，且質量塊移動的幅度相當大，足見能量之強。

郭姓女網友表示，剛好她和朋友在那個時間點買了101景觀台票登樓，雖然她堅信101不會倒，但看到阻尼器劇烈搖晃時，還是因為覺得「比雲霄飛車還可怕！」，當場嚇到一個腿軟、四肢癱瘓，甚至一度邊飆淚邊錄下影片，幸好最後平安無事。

事後郭女友人把影片分享到臉書社團「爆料公社」，許多網友紛紛回應，「現場看一定很震撼」、「這票價，整個賺到」、「這票價，整個賺到」、「看它越晃越大的時候一定更刺激」；郭女友人也透露，其實101阻尼器晃動的最大幅度，是2015年蘇迪勒颱風襲台那次，當時阻尼器移動的距離高達正負100公分。