經過近兩年的加速擴容與快速發展，大陸股票ETF規模首次突破人民幣（下同）兆元整數大關。公開數據顯示，截至9月16日，股票型ETF，包括被動指數型、增強指數型、國際（QDII）股票型基金在內共674檔，資產淨值合計達到1.08兆元。

中國基金報報導，華夏基金董事總經理、數量投資部行政負責人張弘弢分析，大陸權益ETF規模從2017年底的2,000多億元，增長到目前的超過1兆元，高速發展背後是多重力量的推動。投資者結構發生變化，投資理念進一步國際化，A股市場的有效性提高，指數投資深入人心，ETF透明性與低費率優勢進一步突顯。機構投資者的不斷壯大，以及資產配置理念的提升，為ETF快速發展提供堅實基礎。

同時，在監管機構和交易所的大力支持下，ETF交易與申購贖回機制不斷完善、期貨期權等衍生品快速發展，都對ETF發展有很大促進作用。

值得注意的是，大陸股票ETF走出特色發展道路。從結構上看，規模指數ETF、行業指數ETF、策略指數ETF、風格指數ETF、主題指數ETF占全市場ETF比重比分別為21.27％、8.67％、3.66％、0.54％、46.88％。與海外市場寬基（即跨越產業較廣）占比較大不同的是，大陸行業指數及主題指數ETF占比較大。尤其是2018年以來，行業主題ETF蓬勃發展。

針對ETF高速發展的正面作用，市場人士普遍認為，股票ETF的健康有序發展，對於資本市場整體生態的改善與優化能夠發揮積極作用。與公募基金行業規模及資本市場規模相比，股票ETF的基數依然較低，未來還有很大的成長空間。