俄羅斯資深女歌手艾拉•普加喬娃（Alla Pugacheva）表示，既然她的丈夫被俄國政府列為「外國代理人」，那麼請政府再加一人，也把自己給列入。普加喬娃自蘇聯時代以來就廣受歡迎，曾在1999年獲頒俄羅斯聯邦最高榮譽獎章。

美聯社報導，普加喬娃的丈夫，是現年46歲的歌手兼電視節目主持人馬克西•加爾金（Maxim Galkin），他曾批評俄羅斯向烏克蘭的「特殊軍事行動」，於是在星期六，被俄國司法部列入「外國特工名單」，理由是是他涉嫌接受烏克蘭的資助，為烏克蘭進行政治活動。

當丈夫遭到政府點名作記號時，普加喬娃就星期日的個人IG上表示，誰對誰錯大家看的很清楚，加爾金才是「真正的、廉潔的愛國者，他對國家的批評，是想要阻止我們為虛幻的目標而死。 ….如果加爾金是外國代理人，那麼我也應該要是。」

俄羅斯法律將多數的異議份子視為外國代理人，其範圍相當的寬，只要政府認定組織和個人從事政治活動並從國外獲得資金的，就可以入罪。該術語帶有強烈的貶義，並暗示了政府有權進行額外審查。

73 歲的普加喬娃從1970年代出道，以其宏亮的歌聲和豐富多彩的表演而聞名，是前蘇聯時期少數的流行歌手。