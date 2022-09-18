陸軍司令徐衍璞上將前往花蓮玉里，了解震災情況。（軍聞社提供）

花蓮、臺東地震持續，已造成多起災情，國軍第2作戰區完成一級開設，並立即派遣相關兵力、救災機具前往災區救援，陸軍司令徐衍璞上將也前往花蓮縣政府災害應變中心，協助地方政府進行救災工作。

花東地區強震造成災情，徐衍璞於災害發生第一時間，已率專業幕僚主管趕赴花東地區，掌握地方災情，並轉達國防部長邱國正指示，防區官兵全力協助地方政府執行災害救援工作。

隨後，徐衍璞也前往玉里鎮藝文中心慰問支援救災官兵，轉達邱國正關懷之意，並指示幹部，把官兵照顧好，才能全力協助災害救援。