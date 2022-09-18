台東縣池上鄉（18）日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，驚天一震嚇壞民眾，社群網路上也出現「台北101大樓軟Q搖晃」的造假影片，讓官方罕見發文澄清該影片「與事實不符」，請民眾勿以訛傳訛。

台北101今晚9時許在臉書發文澄清，表示18日台東發生規模6.8地震後，在網路與社群媒體上大量轉傳一則台北101大樓因地震搖晃之動畫影片，由於內容顯與地震事實不符，擔心民眾誤解特此澄清，建請社會大眾請勿以訛傳訛。

台北101臉書發文駁斥Tiktok假影片。（圖／翻攝台北101臉書）

據了解，該動畫影片來自Tiktok（抖音），顯示101大樓因地震產生左右扭曲晃動的影像，片長僅短短8秒，已在社群軟體被瘋傳，近2萬個人按讚，避免遭眾人誤解，台北101才正式發聲明澄清。

不少看過影片的網友也紛紛留言駁斥假影片，「就101大樓搖，其它的建物都靜止本來就很假...」、「抖音都是造假的。尤其軟軟的101一看就知道是後製效果，可是很多長輩真的會當真⋯」、「101的防震做的非常好！這影片太誇張了！會信的人應該是被震嚇的！」、「已經收到了影片，看看就好，不必要轉傳的」、「現在101附近多了微風南山，影片裡並沒有，很明顯影片是假的」。