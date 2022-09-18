《莎姆雷特》演員群17日前往台東演出。（亮棠文創提供）

《莎姆雷特》17日在台東藝術節演出成功。（亮棠文創提供）

台東關山17日晚間發生規模6.6地震，18日下午2點44分台東池上更發生規模6.8級強震，並陸續傳出災情。亮哲、吳怡霈、阿喜、無尊等演員17日前往台東藝術節演出舞台劇《莎姆雷特》，17日晚間地震時，他們都在台東感受到接近震央「搖滾區」的激烈搖晃，亮哲就說「完全站不穩，好像在衝浪」。吳怡霈也說超級可怕，「地震搖到台東當地人都跑出去」，她坦言自己「嚇爆，差點哭出來」。18日下午再度發生6.8級強震，亮哲正帶著妻女轉往綠島度假，再度面臨驚險時刻。

這兩天都在台東的亮哲說，18日下午發生強震時，他正帶著小孩騎車準備要去浮潛，女兒還拍了地震發生時的影片，他當下沒意識到地震強度這麼大，仍依照原計劃下水浮潛，上岸後才知道日本氣象廳第一時間還對宮古島、八重山地方發布「海嘯注意報」，呼籲民眾遠離海岸，讓他驚嚇自責警覺性太低：「傻傻的！」坦言當時只覺得浪滿大，其他遊客們也都老神在在，沒有想過地震過後可能會發生海嘯。

他回憶前一天下午在台東演出，地震發生時工作人員已經拆完台準備要回去，他則在餐廳裡，餐廳裡有三分之二的人都嚇到衝出去。不過他18日還是依照半年前就答應大女兒小菩的計畫去綠島看朝日溫泉，「因為小菩有次社會科考很爛，我發現自己以前也很不喜歡社會科要死背，所以就答應她用實際行動帶她體驗課本提到的朝日溫泉。」

亮哲說，女兒覺得綠島朝日溫泉很酷，是全世界三個海邊溫泉其中一個，所以趁著這次他與老婆黃毓棠成立的亮棠文創到台東演出李國修老師經典舞台劇《莎姆雷特》，順便帶妻小來綠島親自體會朝日溫泉，沒想到此行會一路震不停，讓他忍不住驚呼：「原來在震央是這種感覺！天佑台灣！」