山鳴真的很像大野獸在吼叫！「卓溪鄉登山協會」粉絲專頁分享1段遇到地震影片，該協會原本在1千公尺高山帶著學員體驗大自然的課程，豈料，遇見今(18)日下午2時44分台東縣池上鄉芮氏規模6.8地震；從影片可見，整座山都在搖晃，樹木與樹葉交錯拍打，拍攝者也疑似聽到「山鳴」，導師與學員們趴在地上等待這場地震結束。

「卓溪鄉登山協會」粉絲專頁分享1段42秒影片，該協會表示「在1000公尺的卓溪山，手作步道與民族動植物體驗工作假期，導師教學中，遇到地震、山鳴」；從影片可見，1名手作導師正準備向3位女性學員示範時，拍攝的男子直喊「地震」，當說完「先不要放手，地震」後，下秒，明顯看見山林開始搖動，樹葉交錯拍打聲音不斷傳出，大夥趕緊蹲下、趴下，鏡頭轉到另一個方向，可見樹木不斷左右晃動，樹葉也隨之搖擺。

一旁的女學員也直呼「這有7級了吧」，拍攝影片的男子疑似也聽到「山鳴」傳出，面對大自然的力量，大家都不敢輕忽，一直趴著等待直至42秒後，等待地震的結束。

影片一出，網友也紛紛留言表示「山鳴真的很像大野獸在吼叫，第一次聽到」、「感恩平安」、「太驚險了！大家平安」、「這反應沒幾人，遇到地震馬上匍伏」、「真的太恐怖餒」、「超可怕」、「這個影片我連續看了好幾次，這個反應只有遇到『砲擊』才會有的動作」。