哈利、梅根這對夫婦自從返回英國，活動都還沒跑完就接獲女王駕崩消息，隨後再現鏡頭前一舉一動都被放大檢視，尤其梅根，可以說連站著也會被罵，讓不少網友喊話「放過她吧」。不過，近日她腳踩一雙藏著神祕符號的高跟鞋，護送女王靈柩至西敏廳，終於讓輿論稍微分心，專家也跳出來解答這「神鞋」大有來頭。

早前(14)女王靈柩在王室成員護送下，從白金漢宮移靈至西敏廳，過程中哈利王子與妻子梅根手牽手再次掀起網友怒火，此舉被認為不合時宜，直呼「連體巨嬰」；自女王駕崩後，梅根只要出席公開場合必挨轟，不管是王室F4並行時衝第一，婆媳宮鬥黑歷史又被挖，還有一連串頂著煙燻妝、致敬時淺笑等等，與大嫂凱特形成強烈對比。

當梅根向女王靈柩行屈膝禮時，一雙名為「加油」(Pump It Up)的無帶高跟鞋意外引起話題。(圖/路透社)

然而，《每日鏡報》(The Mirror)報導指出，儀式結束後，當這位走在潮流尖端的大明星向女王靈柩行屈膝禮時，一雙名為「加油」(Pump It Up)的無帶高跟鞋意外引起話題，鞋後藏著英文字母P和A合成的符號，很多網友都想知道3條線加上一些曲線到底是何方神聖。據悉它出自英國時裝設計師保羅·安德魯(Paul Andrew)之手，早在2018年訂婚典禮就曾亮相，另外，梅根還搭配一對珍珠耳環，疑似是女王在她訂婚時送的禮物，總體而言都把對女王的尊敬之情展露無遺。

梅根一雙名為「加油」(Pump It Up)的無帶高跟鞋意外引起話題，鞋後藏著英文字母P和A合成的符號。 (圖/路透社)

英國19日將舉行女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）國葬，昨晚8名孫子、孫女參與守夜儀式，由穿著「英國御林軍藍軍騎兵團」（Blues and Royals）軍禮服的威廉王子率領弟弟哈利及其他堂兄弟姊妹，看在身為人母的愛德華王子其妻眼裡，情緒明顯激動。