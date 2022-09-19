在全臺上千檔Podcast節目之中，主題內容多元，涵蓋兩性、心理、生活、政治等層面，其中有來自高雄的播客，最火紅的心理學節目《哇賽心理學》，用輕鬆易懂方式分享心理學知識；在地育兒節目《恩典牌爸媽》，以男性角度聊小孩、婚姻，都讓港都聲音透過麥克風，傳遞到全世界各個角落。

《哇賽心理學》最早從心理學科普文章起家，創辦人蔡宇哲現為高雄醫學大學心理學系兼任助理教授，當初抱持推廣心理學的熱忱，從學術圈斜槓投入發展品牌，近年從文字擴展至聲音，搭上Podcast熱潮推出節目，經常位居收聽排行榜前段班，成績十分亮眼。

蔡宇哲發現，知識透過聲音傳播，比文字更富感情、容易親近，1篇3000多字的科普文章，大家僅願意花3分鐘閱讀，但錄成Podcast節目，聽完比例達60至80％，「把心理學的有趣與實用，讓更多人知道，並留在他們心中！」是品牌初衷。

知識型節目避免教書形式 要把聽眾當朋友

節目分成5個單元，有科普、也有療癒系，觸及多元聽眾，蔡宇哲傳授祕訣說，知識型節目不是在教書，要把聽眾當朋友，用白話文取代專有名詞，適度帶入轉折語「但是」、並創造問句，吸引聽眾注意力，才能讓人願意繼續聽下去。

《哇賽心理學》創辦人蔡宇哲認為，只要節目內容能幫助到人，這節目就具有意義，也是最大成就。(攝影/Carter)

在內容企劃方面，蔡宇哲會從眾多資料中，擷取最有趣、最重要，與最容易理解的內容，「看書可以回頭看，但聲音要在當下能夠讓人理解！」若進行來賓訪談，事先得確認來賓表達能力，遠端錄音還要注意錄音設備與環境，有時候節目中可能會有不適合公開的內容，後製需特別注意。

蔡宇哲曾在節目談建立好習慣，有聽眾因此養成跑步習慣，連續跑了365天，也有人原來想輕生，卻因節目獲得支持力量，「分享知道的知識，真的能幫助人！」有了這份社會責任，即使有些重要議題流量差，但若這些內容能幫助一些人，這節目就具有意義，也是最大成就。

很多人以為《哇賽心理學》背後是團隊，其實所有工作都只有蔡宇哲和同為節目主持人的心理師妻子蔡佳璇共同處理。(攝影/Carter)

2年來錄製200多集節目，很多人以為《哇賽心理學》背後是團隊，其實企劃、錄音與後製，前2年一直都是蔡宇哲包辦、心理師妻子蔡佳璇從旁協助，直到今年才增加人手；但因經費不足，採取最少人力去經營，無形中限制品牌發展，正尋求符合知識性節目的異業合作方式，努力擴大影響力。

《恩典牌爸媽》以男性觀點 讓新手爸爸們討拍取暖

家裡有個小小孩的偉爸，剛成為新手爸爸時，想要抒發不知所措、無助的心情與壓力，卻在各大以女性媽媽觀點為主的網路社團、Podcast節目中，無法獲得共鳴，這個困境反倒成為他投入的契機，一個以男性觀點為主的《恩典牌爸媽》節目於是誕生。

「沒有多想，一股腦兒投入！」夫妻倆在客廳開始了他們的節目，起初僅靠筆電內建喇叭收音，憑著兩人默契訂好主題就開錄，結果常錄到吵架；現在他們不僅各自擁有1支外接麥克風，也懂得事先討論好主題後，撰寫大綱、查找資料，讓節目內容豐富完整，兩人也因節目關係，在育兒知識上突飛猛進，彼此更加了解對方的想法。

《恩典牌爸媽》主持人偉爸偉媽，在節目中分享育兒想法，從無到有累積了一些忠實粉絲，讓他們覺得很有成就感。(攝影/Carter)

《恩典牌爸媽》在某播放平台上有高達8成比例的男性聽眾，年齡層主要為28-34歲的新手爸媽，偉爸認為，無論小孩窮養富養，好好用愛養才是最高王道！大家總會覺得爸爸較少參與育兒過程，希望透過節目鼓勵更多爸爸共同培養下一代，而對於要不要生第二胎是許多爸媽的疑問，他們也在節目中討論，是目前最受歡迎的集數。

避免太在意後臺數據 否則容易迷失自己

針對Podcast新手，偉爸經驗分享，節目規劃初期先想好受眾輪廓，並從同性質節目中做出差異化，經營社群也很重要，舉辦抽獎是最速效的增粉方式，但也最不容易建立忠誠度，不論是Podcast節目內容或社群貼文，都邊觀察數據、邊調整內容，但對數據不要太有得失心，很容易迷失自己。

《恩典牌爸媽》主持人偉爸偉媽目前仍是上班族，他們利用下班時間經營Podcast頻道，假日則要陪小孩玩。(攝影/Carter)

仍是上班族的偉爸偉媽，覺得要犧牲自由時間經營頻道最辛苦，假日要陪小孩，平日下班後邊顧小孩、邊想節目主題、找資料，只能趁週五晚上長輩帶小孩出門時錄節目，堅持每週更新一集，長期壓力下，夫妻間容易起爭執，所幸家中長輩都支持，既是聽眾、還會幫忙帶小孩，讓他們有動力繼續下去。

當他們從平凡爸媽變成為節目主持人，不但讓偉爸一圓小時候DJ夢想，也獲得廠商合作機會，透過節目更累積了一些忠實粉絲，互動就像朋友，甚至有聽眾遇到家庭危機，尋求偉爸的幫忙，這些都讓偉爸樂在其中，他們有個夢想，期待某一天，能住在鄉下享受美景，靠Podcast就可以過生活。

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本文作者：王亭云