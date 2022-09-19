在全臺上千檔Podcast節目之中，主題內容多元，涵蓋兩性、心理、生活、政治等層面，其中有來自高雄的播客，最火紅的心理學節目《哇賽心理學》，用輕鬆易懂方式分享心理學知識；在地育兒節目《恩典牌爸媽》，以男性角度聊小孩、婚姻，都讓港都聲音透過麥克風，傳遞到全世界各個角落。
《哇賽心理學》最早從心理學科普文章起家，創辦人蔡宇哲現為高雄醫學大學心理學系兼任助理教授，當初抱持推廣心理學的熱忱，從學術圈斜槓投入發展品牌，近年從文字擴展至聲音，搭上Podcast熱潮推出節目，經常位居收聽排行榜前段班，成績十分亮眼。
蔡宇哲發現，知識透過聲音傳播，比文字更富感情、容易親近，1篇3000多字的科普文章，大家僅願意花3分鐘閱讀，但錄成Podcast節目，聽完比例達60至80％，「把心理學的有趣與實用，讓更多人知道，並留在他們心中！」是品牌初衷。
知識型節目避免教書形式 要把聽眾當朋友
節目分成5個單元，有科普、也有療癒系，觸及多元聽眾，蔡宇哲傳授祕訣說，知識型節目不是在教書，要把聽眾當朋友，用白話文取代專有名詞，適度帶入轉折語「但是」、並創造問句，吸引聽眾注意力，才能讓人願意繼續聽下去。
在內容企劃方面，蔡宇哲會從眾多資料中，擷取最有趣、最重要，與最容易理解的內容，「看書可以回頭看，但聲音要在當下能夠讓人理解！」若進行來賓訪談，事先得確認來賓表達能力，遠端錄音還要注意錄音設備與環境，有時候節目中可能會有不適合公開的內容，後製需特別注意。
蔡宇哲曾在節目談建立好習慣，有聽眾因此養成跑步習慣，連續跑了365天，也有人原來想輕生，卻因節目獲得支持力量，「分享知道的知識，真的能幫助人！」有了這份社會責任，即使有些重要議題流量差，但若這些內容能幫助一些人，這節目就具有意義，也是最大成就。
2年來錄製200多集節目，很多人以為《哇賽心理學》背後是團隊，其實企劃、錄音與後製，前2年一直都是蔡宇哲包辦、心理師妻子蔡佳璇從旁協助，直到今年才增加人手；但因經費不足，採取最少人力去經營，無形中限制品牌發展，正尋求符合知識性節目的異業合作方式，努力擴大影響力。
《恩典牌爸媽》以男性觀點 讓新手爸爸們討拍取暖
家裡有個小小孩的偉爸，剛成為新手爸爸時，想要抒發不知所措、無助的心情與壓力，卻在各大以女性媽媽觀點為主的網路社團、Podcast節目中，無法獲得共鳴，這個困境反倒成為他投入的契機，一個以男性觀點為主的《恩典牌爸媽》節目於是誕生。
「沒有多想，一股腦兒投入！」夫妻倆在客廳開始了他們的節目，起初僅靠筆電內建喇叭收音，憑著兩人默契訂好主題就開錄，結果常錄到吵架；現在他們不僅各自擁有1支外接麥克風，也懂得事先討論好主題後，撰寫大綱、查找資料，讓節目內容豐富完整，兩人也因節目關係，在育兒知識上突飛猛進，彼此更加了解對方的想法。
《恩典牌爸媽》在某播放平台上有高達8成比例的男性聽眾，年齡層主要為28-34歲的新手爸媽，偉爸認為，無論小孩窮養富養，好好用愛養才是最高王道！大家總會覺得爸爸較少參與育兒過程，希望透過節目鼓勵更多爸爸共同培養下一代，而對於要不要生第二胎是許多爸媽的疑問，他們也在節目中討論，是目前最受歡迎的集數。
避免太在意後臺數據 否則容易迷失自己
針對Podcast新手，偉爸經驗分享，節目規劃初期先想好受眾輪廓，並從同性質節目中做出差異化，經營社群也很重要，舉辦抽獎是最速效的增粉方式，但也最不容易建立忠誠度，不論是Podcast節目內容或社群貼文，都邊觀察數據、邊調整內容，但對數據不要太有得失心，很容易迷失自己。
仍是上班族的偉爸偉媽，覺得要犧牲自由時間經營頻道最辛苦，假日要陪小孩，平日下班後邊顧小孩、邊想節目主題、找資料，只能趁週五晚上長輩帶小孩出門時錄節目，堅持每週更新一集，長期壓力下，夫妻間容易起爭執，所幸家中長輩都支持，既是聽眾、還會幫忙帶小孩，讓他們有動力繼續下去。
當他們從平凡爸媽變成為節目主持人，不但讓偉爸一圓小時候DJ夢想，也獲得廠商合作機會，透過節目更累積了一些忠實粉絲，互動就像朋友，甚至有聽眾遇到家庭危機，尋求偉爸的幫忙，這些都讓偉爸樂在其中，他們有個夢想，期待某一天，能住在鄉下享受美景，靠Podcast就可以過生活。
• 哇賽心理學FB
• 恩典牌爸媽FB
本文作者：王亭云
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