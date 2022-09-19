東京奧運國手優異的表現有目共睹，台灣運彩邀請選手以「謝謝你們 和我一起打進世界」拍攝全新廣告，在本次記者會中體育署林哲宏副署長不只說明對選手的感謝之情，也解釋「黃金計畫」帶動選手訓練成果的躍進。目前由民眾挹注的國家運動發展基金達到469億元，國手挺身支持民間力量，呼籲「買運彩 助體育 增光彩」，感念眾人的心意能開花成果。

《時來運轉》運發基金累積挹注469億元 體育署與台灣運彩齊力作選手後盾

黃金計畫是政府打造體育競賽黃金梯隊所實施的專案，並讓優秀選手在培訓的期間有更建設性的資源，進而拿到好的成績。目前該計畫符合國人期待，黃金計畫背後的經費多來自民眾購買台灣運彩所挹注的運動發展基金。

體育署副署長林哲宏說明黃金計畫經費來源，是來自於民眾購買台灣運彩的10%，例如民眾購買台灣運彩100元，就有10元是給體育署，再從特別編列的預算來支持運動選手，讓他們受到更好的照顧，並有健全的訓練環境。這些基金主要目的就是照顧選手，也希望民眾多購買運動彩券，一舉兩得，促進台灣運動的發展。

體育署副署長林哲宏說明黃金計畫經費來源，是來自於運動彩券的10%，也希望民眾多購買運動彩券，一舉兩得，促進台灣運動的發展。(圖/YouTube)

目前從運動彩券挹注的運發基金達469億元，台灣運彩總經理林博泰表示感謝，慶幸國手願意挺身而出，藉此表達他們在黃金計畫中受到的支持與訓練，因為從國手親自傳達出來的力量更具魅力與可信度，「謝謝你們 和我一起打進世界」口號響亮。最後也說明大家購買彩券的同時，確實有幫助到運動選手們，未來台灣運動彩券也會對各方面的運動支持不遺餘力。

台灣運動彩券總經理林博泰表示感謝，「謝謝你們 和我一起打進世界」口號響亮，從國手親自傳達出來的力量更具魅力與可信度。(圖/YouTube)

本次記者會邀請台灣職業男子游泳運動員王冠閔及台灣女性舉重運動員陳玟卉分享拍攝廣告的經驗；桌球選手林昀儒與空手道選手文姿云則藉由影片表達感謝之情。台灣運動圈在各大長官的政策推行下，與民眾支持相輔相成。本次藉由一系列感人又激勵的影片作宣傳，能感受到人心的融合，讓買運彩看比賽的同時，也能幫助體育，增添光彩。