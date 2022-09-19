星座專家唐綺陽分析9/19~9/25星座運勢，周五（9/23）秋分加上新月的來臨，節氣的轉換感受到氛圍的改變，並思考人生的重大決定，是告別過去紛擾、展開新階段、迎接新事物萌芽的時機。
本周六星仍在逆行中，不順之處應先自我反省，周五水星也將逆回處女，需檢討職場、合作關係的疏失，重視細節的調整，想改變就從生活習慣做起。此外，太陽將進入天秤與木星對分，容易遇到氣焰囂張的敵人，或遇到貴人出現相助，應多加把握求教。
星象影響：秋分暨新月來臨，水星逆回處女暨六星逆行，太陽進天秤與木星對分
【小吉：牡羊、獅子、天蠍、射手】
牡羊：當心職場爭執，多關注另一伴
獅子：請正視老毛病，改進生活習慣
天蠍：生活上多一點彈性、從善如流
射手：計畫趕不上變化，以平常心面對
【中吉：金牛、雙子、巨蟹、處女】
金牛：適合獨立作業、享受居家氛圍
雙子：溝通頻繁應謹慎，家人意見很重要
巨蟹：避免想太多，少一點囉嗦會更好
處女：眾人矚目，優點請堅持缺點要改進
【大吉：天秤、摩羯、水瓶、雙魚】
天秤：工作亮眼受稱讚，避免太過工作狂
摩羯：有機會提升、得名，佈局下一階段
水瓶：做自己散發魅力，多曬太陽更加分
雙魚：忙於海外事務，溝通上多點耐心
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