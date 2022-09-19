年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「首都」更是兵家必爭之地，而18日《美麗島電子報》董事長吳子嘉就分析了台北市的權威民調指出「台北市長選舉得年輕人得天下」，更預測黃珊珊現在拿年輕票的能力最強，得票率拉起來的話，可能就會贏，引發討論。

吳子嘉18日在網路節目《董事長開講》中表示，目前他有看到一個台北的權威民調，目前台北選戰的情況就是兩個東西，民調中第一名就是蔣萬安，兩個第二名就是陳時中跟黃珊珊，吳子嘉也坦言，台北三腳督中，黃珊珊年輕人支持度第一名，有超過3成的支持度，而蔣萬安只有超過2成，陳時中最差。因此吳子嘉更說「蔣萬安如果能夠把年輕支持度拉高的話，就能夠保持絕對優勢」。

吳子嘉提及，蔣萬安守住了國民黨的基本盤，但年輕人的投票是會移動的，「若是黃珊珊年輕人得票率拉起來的話，就會贏喔」，吳子嘉坦言，黃珊珊現在拿年輕票的能力最強，同時更驚爆「台北市選舉得年輕人得天下」，吳子嘉最後更說「蔣萬安如果沒把年輕票補起來的話，他還是會在一個脆弱的領先，陳時中目前的策略全部搞年輕票，他的基本盤不會動了，鐵板一塊，把年輕票搶下來的話，還有一搏的空間」。