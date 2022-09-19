年底的九合一大選倒數不到三個月，各政黨都摩拳擦掌的準備中，尤其「六都」更是兵家必爭之地，而18日《美麗島電子報》董事長吳子嘉就公布了台南市的最新民調指出「台南可以說是毫無懸念，黃偉哲當選了，沒什麼好談」，引發討論。

吳子嘉今日在網路節目《董事長開講》中分享了9月的台南市長民調，從數據中可以看到，台南市長候選人的支持度，分別為黃偉哲62.8％、謝龍介14.6％、林義豐3.2％、許忠信1.7％、吳炳輝0.4％；同時台南市民對黃偉哲信任度達81.2％，不信任度則是12.4％，而對於施政滿意度則是80.8％，不滿意則為16.1％。

這份民調更顯示，有57.7％的民眾認同黃偉哲可以了解大部分台南市民的需要，；而對於「下屆台南市長選舉」，有57.2％還是認為讓民進黨繼續做，有15.7％的民眾則認為要國民黨做看看，還有10.9％的民眾認為也可以給無黨籍的試試看。

吳子嘉最後也提醒，現在目前六都中的四都，台南黃偉哲、台中盧秀燕、新北侯友宜、高雄陳其邁都是「現任領先」的情況，只要在位的選連任的通通領先，所以民進黨如果用負面選舉去打國民黨的人，招式再凌厲效果都不好，而國民黨去打民進黨現任，也很有困難。吳子嘉也坦言，「台南可以說是毫無懸念，黃偉哲當選了，沒什麼好談」。