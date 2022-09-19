阿中又加分了？民進黨台北市長候選人陳時中話題不斷，日前公廁政見宣傳畫面被二創做成迷因哏圖，但因起初回應不能幽默看待，對網友喊告的態度反增加負面聲量。近日陳時中拜票行程中發生小插曲，被工作人員拿看板戳到嘴巴部位，PTT鄉民看到這畫面卻爆笑秒喊：「這會出哏圖」。

民進黨台北市長候選人陳時中18日前往台北興德宮福德正神32周年慶平安餐會拜票爭取支持，卻發生一段小插曲，一旁的工作人員橫舉競選看板，一角卻不慎戳到陳時中的嘴巴，突然嚇到的陳時中本能地馬上用手撥開看板，並按壓自己的嘴巴消除痛感，一旁的台北市議員吳沛憶立刻關心。

陳時中(左3)與吳沛憶(左2)拜票時，遭自家人不小心持看板戳中嘴巴。（資料照合成／黃世麒攝）

該塊看板正是陳時中與吳沛憶同框的競選宣傳看板，畫面中陳時中握拳露出微笑，沒想到剛好靠近陳時中三字的看板左上角戳中他戴口罩的嘴巴，只見阿中立即緊閉雙眼露出難受表情，並舉起右手像是要把看板撥開，然後用右手掌摀住被戳的部位，曾是牙醫的他這樣的體驗可能是第一次。

PTT鄉民笑虧：「超動感，這個人設讚」、「大加分！」、「阿中皺眉，阿中可愛，阿中又加一分」、「被自己人戳」、「這是哪種人設？」、「今天的人設？」、「嚴重羞辱萬華還敢來啊」、「這一定會出哏圖」、「阿中被看板戳到，又加分了」、「工作人員路燈自己選吧」、「笑死」、「吃我紙板啦」、「又有哏圖可以做囉，今晚加班」，還有人貼出李小龍《精武門》的台詞哏圖：「這次要你們吃紙，下次我要你們吃玻璃」。