2022富邦人壽勇士系際冠軍盃冠軍賽MVP僑光行流夏安迪，同時獲選大會最佳五人。（大專體總提供）

2022富邦人壽勇士系際冠軍盃18日於台北體育館進行全國總決賽，曾於2020年稱霸本賽事的僑光科技大學行銷與流通管理系強勢回歸，冠軍戰碰上首度8強就前進最後一關的國立高雄大學運動健康與休閒學系，高大運休仍不敵僑光行流穩定火力，最終僑光行流以108比60登上第8屆富邦人壽勇士系際冠軍盃王座，帶回隊史第2座金盃。

僑光行流除了多位2020年冠軍班底參戰，本屆注入新血、替補陣容實力更是不容小覷，全員皆兵的僑光行流二度踏上全國征途，無懼各區黑馬挑戰，8強起以猛烈砲火分別擊退國立台南大學綠色能源科技學系與國立體育大學運動保健學系。

冠軍戰僑光行流面對高大運休，僑光雙箭頭夏安迪、王淯生首節就完成熱機，次節全隊防守加壓搭配絕佳進攻效率奠定勝基，下半場更在全員皆有分數進帳、合轟21記三分彈帶領下揚長而去，以破百之姿再度成為最強系隊，同時抱回10萬元獎學金、特製冠軍獎牌以及臺北富邦勇士隊主場賽事體驗機會，二度叩關全國、再度捧冠的僑光行流，也成為繼警專行政後賽史第2支兩度稱霸的隊伍。

僑光行流夏安迪展現全能身手，最終戰投進6記外線、進帳28分，再度獲選冠軍賽MVP，並和隊友王淯生、高大運休洪椲宸、國體運保李芢澔、弘光運休楊祐權獲選本屆最佳五人。

今年已經是大四學長的夏安迪表示：「今年我自己改變很多，除了受傷要調整打法，也學習團隊運作、相信隊友。」夏安迪很高興能幫助球隊完成冠軍的目標，畢業即將揮別賽事的他感性說：「我只是一個很熱愛打球的人，謝謝教練、隊友一路包容，也謝謝富邦人壽系際盃這個比賽，對一般生是難得的機會，讓我們有個舞台被看見！」

冠名贊助商富邦人壽執行副總陳世岳指出，為推展全民運動風氣、培養優秀運動好手，連續第8年舉辦全國性大專校院系際盃籃球賽，為大專素人球員打造高規格競技舞台，今年也特別與台北富邦勇士籃球隊攜手升級賽事規模，希望能讓每位喜愛籃球運動的學子們都能盡情享受職業籃球的競賽氛圍；此外，富邦人壽今年也持續冠名贊助UBA大專籃球聯賽，更首度投入國內最高層級的「3X3.EXE PREMIER CHINESE TAIPEI」籃球賽事，持續對於國內籃球運動推廣不遺餘力，期盼能成為國內運動發展之重要推手。