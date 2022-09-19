誰的責任？台東池上18日下午2點44分發生規模6.8地震，其中桃園市測得3級。八德國民運動中心5樓羽球館疑似地震導致天花板倒塌，還砸傷一名打羽球的民眾。外界將責任歸屬指向桃園市政府，隨即有綠營側翼開始洗風向，試圖將責任全推給得標營運的救國團，但臉書粉專「政客爽」則做圖打臉質疑，難道發包、驗收、完工、剪綵的桃園市政府，都不用負責任？

根據監視器畫面，地震發生時輕鋼架的天花板已經開始搖晃，打羽球民眾抬頭覺得不對，開始往場邊撤離，天花板倒下時，僅有張姓男子來不及，背部被輕鋼架砸傷。消防隊員獲報，發現背部有約24公分擦挫傷，救護人員給予清洗傷口、包紮止血後，送醫治療。

影》羽球場天花板全塌 八德運動中心1民眾遭砸傷

鄭文燦獲報趕往現場了解狀況，已在臉書發文致歉的他說，事故為輕鋼架跟隔音板掉下來，並指示營運單位跟八德區公所慰問傷者。至於桃園市體育局跟廠商先檢測原因，務必在最短時間鑑定，並開始修復。他也說，該場館天花板設置輕鋼架、隔音板，跟蘆竹國民運動中心一樣，不過八德場館較大。鄭文燦也說，地震總是意外，但能夠更堅固就要更堅固一點。

但隨即有綠營側翼開始洗風向，說八德運動中心得標營運、燈座修繕都是救國團。但政客爽則做圖質疑，桃園政府發包、驗收、完工、剪綵，都不用負責任？他忍不住批，真的是笑死人，發包驗收剪綵的沒責任，營運的負責，你們側翼會不會洗的太難看？鄭文燦自己吞下去，不要孬到第一時間要這種側翼來洗地啦！

政客爽還在留言區繼續酸：「弄幾個燈座可以讓天花板變這麼脆弱哦？」、「這個政府已經是我出生有記憶以來最喜歡在第一時間用各種手段甩鍋的政府，真的嘆為觀止！」網友也虧「大概知道年底要全軍覆沒，所以全推卸責任給包商就完成了」、「就像上次甩鍋給球隊」。