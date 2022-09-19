正妹因參加公司員工旅遊到台東，竟遇到芮氏規模6.8強震，看見地震後的景象驚呼連連。（民眾提供）

昨(17)日晚間，台東縣關山鎮發生芮氏規模6.4地震，從昨晚至今(18)日白天，大小餘震不斷發生，豈料，今日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規6.8強震，花東地區受到重創，不僅傳出，花蓮高寮大橋斷裂、玉里超商樓倒塌、水泥廠發生1死意外；台東成功橘子山、台9線坍方、台11線橋龜裂，還有旅客受困在花蓮赤科山、六十石山待救援。

有名正妹因為參與公司員工旅遊，搭著遊覽車在花東縱谷觀光賞景，不巧遇到台東縣池上鄉芮氏規模6.8級強震，車上的旅客也紛紛拍下3段影片，第1段影片是導遊指著左邊方向，旅客們正好看見自強號列車因出軌在新東里火車站前，整輛列車呈現傾斜狀態。

正妹因參加公司員工旅遊到台東，竟遇到芮氏規模6.8強震，看見地震後的景象驚呼連連。（民眾提供）

第2段影片則是，遊客遠眺舊東里火車站，看見整座月台的水泥雨棚直接側面傾倒在一旁，不禁感嘆「可是看那個山很漂亮」；第3段影片則是在行經路上，明顯可見路面龜裂，且突起，一旁還有黃色警戒線圍著，這3段影片都讓遊客驚呼連連，想必為這次的旅途留下深刻的印象。