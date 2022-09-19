剛確定跟前東家洛杉磯湖人簽下1年短約的德國當家後衛薛洛德，19日在歐洲男籃錦標賽季軍戰，再次貢獻全場最高26分，外加6助攻、2抄截，帶領地主德國82比69力退波蘭奪下季軍，這是德國自從2005年拿下亞軍之後的歐錦賽最佳成績。

原本地主德國靠著薛洛德次節包辦7分，帶起一波15比1猛攻，一度取得36比21領先，不過波蘭逐漸縮小差距，打到末節還剩7分35秒，更把比數打成59比59平手，也讓場上局面越來越緊張，幸好接下來薛洛德再次接管比賽。

薛洛德先是兩罰俱中，接著連續投進兩顆三分球，隻手帶領德國打出8比2小高潮，打到最後2分22秒，德國重新取得76比66領先，儘管暫停過後波蘭馬上投進三分球，蒂曼卻在最後37秒完成三分打，薛洛德也罰進3分讓大勢底定。

德國除了薛洛德轟下全場最高得分，沃格特曼也有14分、9籃板及6助攻的全面表現，歐伯斯特9分，法蘭茲華格納(奧蘭多魔術)8分、4助攻與4籃板；波蘭以索柯勞斯基18分最高，賈貝茲12分，史勞夫特10分、10助攻。