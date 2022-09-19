根據中央氣象局最新資訊，今天凌晨1時0分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.3公里，震央位於台東縣政府北北西方21.5公里（位於台東縣延平鄉），最大震度台東縣3級。

氣象局稍早的資料指出，今天凌晨0時30分發生芮氏規模3.7地震，地震深度11.1公里，震央位於台東縣政府北北西方17.9公里，同樣位於台東縣延平鄉，最大震度台東縣3級。（編輯：陳彥鈞）1110919

池上鄉地震規模3.9 最大震度台東縣3級
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