第30屆U18世界盃青棒錦標賽冠軍戰，中華隊第3任投手黃保羅挨3分炮，終場以1比5不敵地主美國隊，衛冕失利，僅奪下亞軍，美國則拿下隊史第10冠。

中華隊在開賽前40分鐘才確定冠軍戰交手隊伍，要與美國隊爭冠，兩軍在超級循環賽首戰就曾碰頭，當時中華隊以6比2勝出，但在冠軍戰再度碰頭，中華隊卻沒能複製結果，不敵單日兩戰的美國隊。

2局下中華隊1出局後王念好敲出二壘安打，再靠暴投攻佔三壘，黃劼希再補上1支安打，中華隊先馳得點。

不過中華隊先發投手林盛恩從第3局起局局都有危機出現，3局上成功度過1出局二、三壘有人危機，但4局失守，被格拉霍瓦奇（Gavin Grahovac）敲出中外野安打送回追平分。

5局上林盛恩被首棒打者喬治（Kendall George）敲二壘安打，下棒打者短打推進跑者到三壘，中華隊決定換投，盼陽念希能夠踩住煞車，但他卻暴投送分，讓美國攻下超前分。

中華隊5、6局反攻都功虧一簣，5局下1出局「台灣隊長」黃勇傳敲出三壘安打，但後續打者都敲出內野滾地球沒能攻下分數，6局下得點圈有人時王念好、孫易磊都以三振收場。

陽念希7局上續投，被首棒打者敲安後教練團換上黃保羅，他先投出保送，面對埃德里奇（Bryce Eldridge）被敲3分炮，給中華隊重傷害。7局下中華隊最後反攻，開轟後的埃德里奇接替登板成功「關門」，也讓中華隊連霸夢碎。