扮演網飛電影「必勝球探」男主角「波克魯茲」的西班牙前鋒胡安赫南戈梅茲，終於打出證明自我身價的一役！靠著胡安赫南戈梅茲飆進創下歐錦賽決賽紀錄的7顆三分球，且攻下全場最高27分，西班牙19日在歐洲男籃錦標賽冠軍戰以88比76擊退法國，拿下歐錦賽隊史第4冠，但本屆歐錦賽MVP仍由威利赫南戈梅茲(紐奧良鵜鶘)拿下。

西班牙上半場就靠赫南戈梅茲兄弟攜手飆分，很快擴大領先差距到兩位數，上半場結束，西班牙47比37領先，弟弟胡安赫南戈梅茲上半場18分，哥哥威利赫南戈梅茲也拿10分，就算下半場法國不斷想要追上，西班牙還是始終保持穩定領先優勢到終場。

胡安赫南戈梅茲全場投11中9，含三分球投9中7，除了攻下本屆歐錦賽單場新高得分，另有5籃板、2抄截，表現就像「波克魯茲」附身一樣，也讓人不禁期待他在NBA新球季效力多倫多暴龍隊的表現，威利赫南戈梅茲也拿14分，歸化前鋒羅倫佐布朗14分、11助攻。

法國則以佛尼耶(紐約尼克)攻下23分最高，厄泰爾也有16分、7助攻，亞布塞爾13分，當家中鋒戈貝爾(明尼蘇達灰狼)表現相當低迷，全場只拿6分、6籃板，看來他又要被「俠客」歐尼爾嘲笑了，法國落敗主因除了守不住胡安赫南戈梅茲，全場更發生19失誤，反觀西班牙只有9失誤。