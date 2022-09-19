The Judge drops the gavel for No. 58 👨‍⚖️ pic.twitter.com/vhALyAMwZH — New York Yankees (@Yankees) September 18, 2022

洋基連敗兩場之後在19日反撲釀酒人，全隊16支安打，「法官」賈吉（Aaron Judge）單場4安打1保送，包括兩支全壘打，現在他距離貝比魯斯（Babe Ruth）單季60轟里程碑只差1支了！即使是現在的59轟也改寫了美聯史上右打者紀錄。洋基終場12比8戰勝釀酒人。

賈吉此戰第一轟出現在3局上，投手亞歷山大（Jason Alexander）雖然使用沉球還是被賈吉逮中，轟到反方向的右外野，而且轟了414呎。後面雷佐（Anthony Rizzo）也補上一發「背靠背」陽春炮。這是賈吉14日在紅襪主場雙響炮以來首度開轟，單季第11度雙響炮同時追平大聯盟紀錄。

賈吉第59號全壘打。（MLB臉書）

7局上賈吉第二發出爐，這一轟是接在隊友希克斯（Aaron Hicks）後面，又一次的「背靠背」陽春炮。投手帕多摩（Luis Perdomo）失投的紅中滑球被賈吉大棒撈中，帕多摩和捕手都十分懊惱，他們知道這球肯定要飛出圍牆了，443呎的第59轟！此戰雖是釀酒人主場，現場觀眾照樣響起「MVP」歡呼聲。

洋基先發投手寇爾（Gerrit Cole）首局挨了3分炮，總計5局被打4分表現普通，第5局隊友攻佔滿壘幫他打下領先，笑納第12個勝投。雙方總計8支全壘打，洋基5發。除了全壘打王（59）、打點王（127），賈吉的打擊率也愈來愈高，目前衝到0.316僅次於雙城阿萊斯（Luis Arraez）的0.317，甚至有機會一併摘走打擊三冠王。