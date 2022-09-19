台東一連兩天發生強震，震央分在關山、池上，各界馳援花東，蔡英文總統也親自指示全力救災。台東縣交通及觀光發展處長余明勳臉書PO文，星期日晚間接獲通知要等中央開視訊會議，結果枯等2小時，待總統照稿念完後，她與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇起身走人，現場所有人錯愕，「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議」。

余明勳表示，地震發生後，縣府一級主管進駐災害應變中心，針對兩起大地震及逾百次餘震商討應變方案。星期日傍晚6點接到中央指示，說蔡總統將赴中央災害應變中心，要縣府官員和中央連線，等了2小時，終於等到總統8點抵達。

線上會議時，徐國勇指示並糾正內政部官員；蘇貞昌則發表訓示；總統壓軸上場。但她照稿念完後，3人立即起身離開會議，台東現場所有人錯愕不已。

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「我真不知道這場會議有什麼意義？國家領袖和中央施政團隊，對於台東老百姓的關懷，表現在哪裡？是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率？」