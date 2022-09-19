台東縣池上鄉昨（18日）中午2時44分發生規模6.8淺層地震，全台有感，是今年最大震。台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳今(19日)凌晨在臉書發文批，「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議」，透露接到中央指示蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會，進行線上會議，枯等兩小時後，內政部長、行政院長及蔡總統終於到場，但蔡照稿念完後，3人直接起身離開會議，令台東現場所有人錯愕不已。

余明勳在臉書指出，台東縣政府團隊針對連續兩天6.4及6.8的地震和100多次大大小小餘震，商討各種應變方案，18日18時開完會後，接到中央指示蔡總統要到中央的災害應變指揮中心開會，要縣府留在台東的災害應變中心，等待與中央連線，進行線上會議，但是一直沒說何時開始，枯等兩小時後，終於等到總統20時到。

在線上會議中，余明勳透露，中央相關部會窗口做完報告後，內政部長指示並糾正內政部相關同仁；「行政院蘇院長發表一些在我看來無關痛癢的訓示；總統最後上場，照稿念完後，三人立即起身離開會議，令台東現場所有人錯愕不已」。

余明勳直言，「我真不知道這場會議有什麼意義? 國家領袖和中央施政團隊，對於台東老百姓的關懷，表現在那裡？是不是因為台東非綠色主政，防災會議就可以如此粗糙草率? 這個號稱「中央級」的會議，而且是攸關人民身家性命和生存環境的會議，竟然絲毫看不到「中央級」的格局和誠意。

該篇文曝光後，台東縣長饒慶鈴也現身留言表示，「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」。有網友湧入余明勳臉書留言，其中有人認為「您們辛苦了」、「太過分了」、「不意外」、「自己的地方自己救」、「向一線的工作人員致敬」；但也有另一派網友指出，「你的這些發言角度充斥著顏色」、「請問不然要怎樣？」