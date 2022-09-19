台東關山及池上17日晚間及18日下午接連發生芮氏規模達6.4、6.8的淺層強震，造成花蓮玉里建物及橋樑倒塌等災害。金管會表示，地震保險基金已主動與震區縣市消防局聯繫及瞭解災情，保險公司亦已啟動保戶關懷措施。

金管會也提醒，已投保住宅地震險的民眾，若住家建物有遭受損失，可立即通知各地產險公司或地震保險基金，保險公司將儘速派員查勘鑑定損失程度。而商家或工程如有受損，若有投保商業地震險，亦可即時聯絡保險公司提供協助。