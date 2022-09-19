性功能良窳也涉及健康狀態，因此益發受到關注，醫師表示，臨床上常遇到男性病患表示，近來性慾降低，擔心是因男性荷爾蒙分泌降低，因此就醫抽血檢查，但臨床上發現，有部分患者確實男性荷爾蒙減少導致性慾大減，但也有男性抽血發現男性賀爾蒙仍正常，卻是其他因素所致，例如，其他賀爾蒙分泌失調（例如變胖導致女性荷爾蒙增加）、生活壓力過大、憂鬱症，或是生殖器官已退化等因素。

北市聯醫忠孝院區泌尿科主治醫師程威銘在YouTube頻道《程威銘醫師Dr. DKK》說明，男性性慾會衰退有6大原因，包括男性賀爾蒙分泌減少、其他賀爾蒙分泌失調、生活壓力過大、憂鬱症，或是器官已退化、導致身體對性的功能反應變得不好。

他表示，近來越來越多男性求診時反應，因性慾降低，懷疑是因男性賀爾蒙分泌低下。程威銘說明，男性荷爾蒙減少除了會降低性慾外，還合併有體力下降、心情不好、記憶力減退等症狀，「此時須考量是否是睪丸提早老化、功能不良，有無需要進一步補充男性賀爾蒙。」

但他也表示，許多病患經抽血檢查發現，男性賀爾蒙分泌仍正常，但性慾仍低下主要有5大原因：

1. 他賀爾蒙分泌失調：例如甲狀腺功能低下會使性慾降低，此外男性體內的女性荷爾蒙增加，會使其性慾降低，因此變胖的男性常性慾也隨之降低。

2. 壓力過大：因人體長期處理慢性疲勞中，身體就要犧牲一些與活下去較不相關的功能，例如性功能。

3. 憂鬱症：憂鬱症者常伴隨性慾降低、甚至勃起功能不良；憂鬱症者服用的藥物也會降低性慾。

4. 缺乏刺激：刺激包括兩面向，一為生理反應，一為心理互動。後者為看到、想到、摸到的內容，會進入人體思維變成一種性慾反應，例如情色的圖片或影片使人性慾高漲，若無此類刺激則性慾降低。

5. 人體器官老化：男性仍有看情色影像的慾望，但勃起反應卻變差了，這代表仍有性慾，但海綿體充血勃起的反應變差，不像以往看到情色照片就可有生理反應，「現在仍想看，但看完後下半身無反應，甚至還需用手加工，才能出現海綿體充血勃起的現象。」