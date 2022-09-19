前一場鬱悶地被皇家完封，19日紅襪在系列賽最終戰全面爆發，打線狂敲20支安打，終場13比3痛宰皇家。台灣好手張育成擔任先發二壘手打第八棒，敲出轉對紅襪以來的首支安打，3打數2安打，還貢獻1分打點，加上兩次4壞保送，單場4次上壘是生涯最多。

張育成2局下首度上來就擊出中外野平飛安打，將隊友赫南德茲（Enrique Hernández）送到二壘。後面紅襪以觸擊、高飛犧牲打連續得手，送回赫南德茲。紅襪攻勢猛烈，3局下很快又輪到張育成，他這次很冷靜不隨便出棒，把進壘的球破壞成界外，獲得四壞保送。

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5局下張育成打出平飛球被接殺，這是唯一沒上壘的打席。6局下最精彩的一棒出現，張育成在一壘有跑者的情況擊出中外野深遠二壘打，球撞到379呎全壘打牆才掉下來，直接送回隊友進帳1分打點。後面隊友再安打送回張育成，紅襪打完這一局已經拉開到11比3。8局下張育成最後一個打席，他同樣是破壞進壘的球，在兩好球的情況下連續等到四壞球上壘。

紅襪狄弗斯（Rafael Devers）單場4安，游擊手波格茲（Xander Bogaerts）中途被換下，張育成第8局改守游擊。這是張育成加盟紅襪的第2戰，他首戰雖然沒敲安也能以四壞球上壘，目前打擊率0.222、總攻擊指數0.630。