新冠BA5疫情再度來襲引起國人防疫警覺，健康照護需求持續增長，同時也加速疫後照護科技翻轉。華興(6164)集團BioLED紫外線智能主動抗菌科技，不僅符合歐美防疫對策，更經第三方公正專業學術研究機構研究臨床實驗證實能對環境進行有效殺菌，可作為穩定可靠之長照單位主動感控防治措施，成為疫後新世代健康趨勢，強化醫療照護產業。

華興集團攜手真醫健康企業協助長照產業防疫升級，化被動為主動，提出符合疫情時代的防疫解決方案，運用BioLED全系列產品打造室內空間完美消毒方案，其中BioLED四合一紫外線壁掛抗菌器為台灣首次實機亮相於台北國際照顧科技應用展獨家展出。

隨著智慧健康科技發展，全球健康照護支出漸由以疾病治療轉向預防、監測及健康促進為主，再加上全球疫情呈現常態，醫護人員資源缺乏，如何減低人員染疫風險已是在醫療安全照護上的最大挑戰。BioLED新世代防疫抗菌清淨機產品系列，從大空間到個人用、固定式到移動型，簡易操作到智慧中控，適合各種場域情境；此外強調UV主動抗菌消毒加上HEPA的嚴密濾網防衛創新防疫科技，同時結合AI智能科技將防疫做到最好，不同於傳統一次性清潔消毒方式，BioLED能24小時人機共存，即時持續消毒，有效降低病毒感染與變種傳播機率，是目前美國與歐洲專業機構推薦的主要做法。

華興集團創立BioLED品牌，同時身為防疫國家隊感染控制組成員之一，委託第三方公正專業學術研究機構，於病患醫護人員頻繁進出的大型教學醫院進行實驗，臨床實驗顯示BioLED UV設備可有效抑制院內特定空間內的菌落數(Colony-forming unit, CFU)，在前6小時即可抑制約50%的數量，持續使用即可大幅降低菌落數。有鑑於此，華興集團攜手真醫健康企業協助長照醫療相關產業防疫升級，化被動為主動，提出符合疫情時代的長照環境安全加值服務。

真醫健康企業引進BioLED四合一紫外線壁掛抗菌器用於上層空間即時消毒，同時導入BioLED JEDF-01紫外線抗菌空氣清淨機用於人員所處空間，採用德國艾邁斯歐司朗全球領先的UVC抗菌科技，可在3.6 mJ/平方公分的輻射量下，去活性化多達99.99%的病毒。真醫健康企業執行長沈姿廷表示：「BioLED高效率的壁掛抗菌器結合空氣消毒系統再加上芳療功能，釋放歐盟有機認證法國精油，讓日照、長照機構、社區銀髮俱樂部的長輩及工作人員，身處如太陽照射過的潔淨空氣並沉靜於療癒芳香中，安全安心的活動與運動。」室內空間完美消毒方案，穩定可靠的長照2.0感控防治措施。此次於台北國際照顧科技應用展，將會全系列展出BioLED產品，其中四合一紫外線壁掛抗菌器為台灣首次實機亮相，於真醫健康照護攤位獨家展出。

疫後新世代健康趨勢，強化服務醫療照護產業。一場疫情催生了防疫與照護科技的結合，藉由台灣科技優勢的創新應用與串聯，更能全面地建構完善照顧體系。華興集團策略長沙舟指出，「BioLED與真醫健康企業的雙方合作，提供防疫科技、智慧應用以及預防大於治療的先進觀念，將主動抗菌的UV與嚴密防護的HEPA相結合，實踐聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)第3項良好健康、第9項產業創新以及第11項永續社區等具體實踐；致力提倡全民健康之效益，於後疫情時代的照護產業創建新標竿。」