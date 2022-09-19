日前楊丞琳參加浙江衛視實境秀《還有詩和遠方3》，一席話「在台灣吃海鮮很奢侈」引起熱議，網友們意見兩極，有一派認為台灣是海島國家，吃海鮮是很輕而易舉的事，另一派則幫楊丞琳緩頰，當時楊丞琳在說的是小時候的經濟狀況不允許她吃海鮮，就在事件退燒之際，有位浙江網友直言，海鮮之亂的幕後黑手就是「他」。

「志祺七七×圖文不符」在9月上旬發布一則短影音，裡面整理了兩派人馬的意見，有位大陸網友在評論區留言：「確實，我作為觀眾說一句，平心而論，浙江衛視行為作風很差，他很多東西都惡意剪輯。比如後面楊（丞琳）說：『我在台北長大，但我是廣東人。』很明顯是其他嘉賓聊到祖籍之類的問題。」他感嘆自己也就是浙江人，連知名的變性主持人金星都曾痛罵過浙江衛視，「浙江衛視雖然做節目花很多錢，但是行為很差，高以翔就是這麼沒的…」

浙江網友在「志祺七七×圖文不符」的短影片下方留言表達看法。(圖/「志祺七七×圖文不符」 Youtube)

回顧2019年11月27日凌晨，驚傳高以翔在錄製浙江衛視《追我吧》時，突然昏迷不醒，送醫不治，享年35歲，消息一出震驚兩岸，網友們嚴厲譴責浙江衛視漠視藝人安全，但浙江衛視辯稱當時有醫療人員在場，結果被網友扒出不但沒有配置醫療人員，而且事發當下首先是封鎖消息，而不是急救昏迷的藝人。

而這次浙江衛視安排浙江省第13屆人民代表大會代表郭文標、前浙江省作家協會主席麥家，與楊丞琳同桌嚐炸豆腐魚，郭文標誇口「台灣沒有豆腐魚的」，最終剪輯的影片呈現楊丞琳承認沒吃過豆腐魚，並說出：「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮…早年家裡的經濟壓力也挺大的，其實吃海鮮是奢侈的，在那。」很可能是遭到剪輯後的結果，真實性有待查證。