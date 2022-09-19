解放軍船艦長期於蘇澳軍港外海處活動。（圖／翻攝自日本海上統合監部官網）

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）日前訪台引起大陸不滿，除進行連日的實彈軍演外，其他騷擾也持續進行，如日前就有多架空拍機闖入金門恣意拍攝。根據日方情資，解放軍船艦長期滯留在我東北方海域，位置就在蘇澳軍港外海與我方鄰接線附近來回巡戈，甚至搜集我方電訊動態，企圖對台灣進行壓迫；知情人士則透露，雖然相關船艦已在9月初退至靠近沖繩附近，但仍對台具威脅。

在解放軍連日的實彈軍演後，國防部除原先的大陸軍機擾台外，也開始公布在台附近活動的解放軍船艦資訊，據《聯合報》今報導，先前並無較確切的位置，僅透露有解放軍船艦在台灣周邊海域活動的消息。

根據日本海上統合監部所釋出的資訊，可見有解放軍船艦持續在我東北方海域、蘇澳軍港外海進行活動，且長期滯留在該處，甚至有不同船艦進行交接，就是要控制該處海域，相關資訊從8月底開始持續公布在其官網上，最新一份資訊在9月14日發布；知情人士也透露，雖然解放軍船艦於9月初退至接近沖繩處，但仍對台灣具有威脅性。

依《中國時報》上月底一篇分析報導也曾指出，解放軍船艦之所以繞至我東部海域，最主要的一點就是因為東部沒有所謂的「中線」，不須遵守過去20多年來的「默契」，企圖從太平洋處給予我方壓力，但我海軍也力守24浬底線，只要有解放軍船艦逼近，就進行一對一緊跟、兩艦併行等措施進行壓制；總統府副祕書長黃重諺也指出，若把時間拉長檢視，解放軍自今年4月以來，就持續擴大活動範圍，企圖對第一島鏈以西的控制達到新的水準，因此8月的裴洛西訪台，其實只是解放軍的一個藉口。