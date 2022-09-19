國民黨桃園市長參選人張善政任職宏碁時主持的研究案，被農委會初步檢視共6篇重複性高，要求宏碁與張在月底前提書面說明，此案遭綠營持續追打數周。東華大學教授施正鋒昨（19）日分析，農委會委託通常跟其他單位不一樣，可能牽涉到農業科技關係，怕被大陸寫走，很多不能公開；因此他質疑，「所以農委會主委陳吉仲是在裝傻還是誘惑張善政團隊犯錯？」

施正鋒19日在中天節目《大新聞大爆卦》中指出，我其實有點忍受不了，國民黨處理張善政研究案問題好像慢半拍；這個就是分幾大部分，很重要是蒐集資料，裡面有核銷、驗收、撥款一定分期，每一階段都有驗收，所以是在懷疑蘇嘉全（當時農委會主委）、阿扁（當時是前總統陳水扁執政）嗎?

施正鋒談到，自己也曾被委託做類似的蒐集資料，還要負責有相關論文要出版成書，覺得裡面有很多細節，除非授權單位可以公開才可以，就他的理解是，農委會部分是除非授權單位可以公開才公開 但農委會委託通常跟其他單位不一樣，可能牽涉到農業科技關係，怕被大陸寫走，所以很多不能公開；因此他質疑，「所以農委會主委陳吉仲是在裝傻還是誘惑張善政團隊犯錯？」

施正鋒認為，張善政有他的難言之隱，而立委有言論免責權，覺得藍營立委應該可以出來幫他一次講清楚，趕快危機處理。