小編今天（19）精選5件不可不知的國內外財經大事。航海王指標長榮19日迎接減資後首個交易日，每股參考價187元，內外資研究機構多空站隊，摩根大通證券與金控旗下投顧領先其他研究機構，最早調整為減資後財務預期，推估合理股價卻是南轅北轍的520元與160元，恢復交易愈看愈有戲。

【1】台股今聚焦長榮復牌

相比於匯豐證券日前與另一本土投顧雙雙降評長榮，中信投顧最新降評萬海與陽明，致使多空氣氛出現消長，摩根大通證券本波段堪稱航運產業的「多頭近衛隊」，不只看好長榮，對同區域內的中遠海運、東方海外，均給予「優於大盤」投資評等，也看好日本的商船三井，以及全球領頭羊馬士基。

【2】16檔人氣題材股 資金簇擁

美股震盪風險增，大型股表現受壓抑，但指數仍見買盤著墨挹注、政策積極作多，盤面上充斥「抓小放大」操作氛圍，投資專家篩選車用、網通、台積電大聯盟及解封概念四大族群，包括網通股的智邦、合勤控、中磊、啟碁，台積電大聯盟的光洋科、漢唐、家登、崇越，邊境解封受惠概念股如華航、長榮航、雄獅、鳳凰，以及車用族群的東陽、廣華-KY、智伸科、胡連，多見法人買盤進駐。

【3】谷底已過 板卡三雄齊盼Q4動能揚

顯卡整體市況在歷經第二季歐、美、中等三大地區需求驟降後，第三季在各家業者持續加大去化庫存力道下，出貨總量似有回溫，台板卡三雄華碩、技嘉及微星，亦皆預期第二季將是全年營運低點。

【4】拜登新法加持 生技題材股夯

中美競逐戰火波及各領域，拜登新法將協助生技業抗衡大陸，推波生醫業成資金避風港，在美有生產基地、法說會、結盟和擴廠效應等題材股火紅，北極星-KY（6550）、易威（1799）、高端（6547）、東洋（4105）、保瑞（6472）、大樹（6469）、全宇-KY（4148）等可望領軍掀起多頭行情。

【5】延後退休效應！我國賦閒人口跌破百萬

主計總處甫完成的調查指出，連續八年逾百萬的賦閒人口，於今年前七個月首度跌破百萬人。國發會表示，這是國人延後退休、或退休後再就業所致，今年前七個月中高齡勞參率升至65.4％，已創下歷年新高，研判還會持續升高。