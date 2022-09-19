台北一名女子與丈夫結婚7年，丈夫突然分房睡，隔月即要求離婚，他追查之下，才發現丈夫竟與女同事同進同出一處住宅，互動宛如情侶，她實在不堪配偶權遭侵害，遂提告向2人求償100萬元。士林地院審結，判2人應連帶賠償15萬元。可上訴。

判決書指出，女子主張，與丈夫阿正（化名）自2014年間結婚，但2021年11月間阿正突然要求分房睡，同年底要求離婚，讓她深感錯愕，追查之下才得知阿正與女同事共同出遊與過夜，互動猶如情侶，她認為此行為已嚴重侵害配偶權，故依法向2人請求連帶賠償金100萬元。

對此，阿正稱，自己與女同事僅是朋友，並未逾越正常男女分際，他也無在女同事家中過夜，而他與妻子早在2021年4月起就幾乎無互動，LINE上互動也僅在討論誰接送子女與交代家庭生活費用，妻子也數次提離婚，認為自己並無侵害配偶權。

女同事辯稱，僅與阿正出遊1次，其間雖有肢體互動，但並非觸碰私密部位，也無挑逗情慾或親吻等親密行為，她個性率真，經常與男友人勾肩搭背，至於她出現在阿正住處，是因為受阿正母親之邀前去清掃房屋，累了才在那睡覺。

士林地院法官勘驗證據，發現阿正與女同事逛量販店時，阿正擁抱女同事，且女同事也回抱阿正，購物時全程手牽手，認為2人互動與一般情侶無異，的確侵害阿正妻子的配偶權，故不採信女同事的個性率真說詞，審酌雙方經濟能力後，判2人應連帶賠償15萬元為適當。可上訴。