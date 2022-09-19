在夏季反彈結束後，美股面臨「9月魔咒」的考驗，而截止目前為止，9月以來的行情確實讓人驚心動魄，隨著年底將近，財經專家、分析師、避險基金經理對於華爾街股市的後勢表現各有看法，有些人認為市場已經觸底，熊市已經結束，有些人警告標普500指數恐在近期內下跌20%，有些人更悲觀，認為美股可能徹底崩盤，上演比2000年科技泡沫化和2007年全球金融危機時期更慘烈的局面，而就整體客觀條件來看，今年結束前似乎沒有太多樂觀的理由。

根據投資研究公司CFRA提供的數據，自1945年以來，9月一直是標普500指數表現最差的一個月，該月上漲的機率只有44%，在所有月份中敬陪末座。該指數在9月的平均下跌0.6%，在所有月份中表現最差。

但歷史也告訴我們所謂的「魔咒」未必每次驗應、也未必影響全年表現，例如在這場大流行病爆發前3年，美股每一年9月都收高。再看看標普500指數去年和2020年9月都大跌，但這兩年仍以大紅盤做收。2021年標普500指數全年收漲27%，期間有70次改寫歷史高點、有四分之一以上的交易日創下歷史收盤新高。

但今年的情況顯然不同，在俄烏衝突、通膨飆漲、聯準會強勢升息，以及企業獲利恐因而衰減、經濟可能陷入衰退的陰影籠罩下，今年以來標普500指數已經下跌近20%。

華爾街的夏季反彈行情在8月中旬到達巔峰，在8月16日站上近4個月新高後失去進一步衝高的動能，標普500指數8月月線收跌4.2%。

由於聯準會料將在本周例會升息至少75個基點，以及美國物流業巨頭聯邦快遞（FedEx）發布獲利預警，上周五（9月16日）道瓊指數收跌0.45%，標普500指數跌0.72%，跌破3,900點重要支撐關卡，以科技股為主的那斯達克指數下跌0.9%，三大指數均創下7月中以來新低。道指周線跌4.1%。標普500指數上周收跌 4.8%，那指重挫5.5%，雙雙寫下6月來最大單周跌幅。

聯邦快遞2023財年第一季（8月底止）業績不如市場預期，同時以經濟前景不明為由撤銷全年財測，並宣布大砍支出進行節流，其執行長Raj Subramaniam甚至悲觀的說出他認為「全球經濟將陷入衰退」。聯邦快遞股價應聲崩跌21.4%，創下歷來單日最大跌幅。

近來的總經局勢和美股劇烈震盪，促使有些分析師開始下修對美股的預測，認為標普500指數從現在到2023年間的底部恐下探3,000～3,400點之間。

日前高盛首席市場經濟學家Dominic Wilson與全球市場策略師Vickie Chang在預測報告中指出，如果聯準會為了壓制住通膨而不惜重擊經濟，導致美國失業率升至5%，那麼標普500指數可能下跌14%、跌破3,400點。而一旦失業率衝上6%，標普500指數恐將下跌27%，並跌破2,900點。

美國8月消費者物價指數（CPI)顯示通膨比預期炙熱，市場認為聯準會在9月會議升息75個基點已成定局，甚至可能升息100個基點。

被喻為「新債王」的雙線資本 (Doubleline Capital) 創辦人岡拉克 (Jeffrey Gundlach）受訪時表示，他個人認為聯準會應在9月會議升息1碼（25個基點）就好，因為過度升息恐重創經濟。他並同意Guggenheim投資長Scott Minerd等人的看法，即在10月份中旬之前，標普500指數可能再跌逾20%。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall曾表示，聯準會9月召開的FOMC會議和在此之前發布的重要經濟數據料將使市場陷入震盪，標普500指數可能跌回至6月低點附近，但他也表示，儘管如此，以往的經歷告訴我們不會創下新低。(2-1)