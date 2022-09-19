David Price is planning on retiring after this season, per @BNightengale & @USATODAY pic.twitter.com/KtFKwVNHGF — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 18, 2022

現效力道奇的賽揚獎左投普萊斯（David Price）19日傳出他萌生退意，「我的全身都疼，我覺得是時候了。」普萊斯曾經是單季登板248局的鐵人，他現年37歲，本季在道奇被降為牛棚，出賽38場只投了38局。季初還傳言道奇想要賣掉普萊斯，希望他轉到別隊去擔任先發。

然而普萊斯的講法可能引起誤會，他對《今日美國》的記者說「時候到了」，結果被報導成「普萊斯宣布本季結束後退役」。因此普萊斯又向《The Athletic》否認，澄清目前只是在考慮階段，尚未做出最後決定。

普萊斯2004年選秀第19輪被道奇選上，但雙方沒有簽約，直到2007年他重返選秀以狀元身分加盟光芒。他果然非常厲害，2012年就摘得美聯賽揚獎，身價上漲之後光芒2014年將他賣到老虎，隔年又賣到藍鳥。取得自由球員身分之後和紅襪簽下7年2.17億美元，當時創下投手最肥合約。

2018年紅襪勇奪世界大賽冠軍，2020年開季前把普萊斯、貝茲（Mookie Betts）一起送去道奇。普萊斯最大的失策是拒絕參加2020年球季，他不滿聯盟堅持在疫情中復賽，主動放棄球季和薪資（因為球季縮水而打折，一半由紅襪支付）。不料道奇偏偏就在那年打進世界大賽，對手正是普萊斯的老東家光芒，而且道奇成功摘下冠軍。