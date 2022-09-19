德國周刊《Automobilwoche》報導，特斯拉在當地的公司高層透露，該美國電動車大廠計畫今年（2022年）將德國的汽車銷量提高一倍。
該主管表示：「我們的目標是每年銷量都成長一倍，這表示2022年銷量應約為80,000輛」。
特斯拉在柏林附近的格林海德市（Gruenheide）建造其在歐洲的第一座超級工廠，去年在德國賣出了39,714輛電動車。
特斯拉尚未對此消息發表評論。
德國周刊《Automobilwoche》報導，特斯拉在當地的公司高層透露，該美國電動車大廠計畫今年（2022年）將德國的汽車銷量提高一倍。
該主管表示：「我們的目標是每年銷量都成長一倍，這表示2022年銷量應約為80,000輛」。
特斯拉在柏林附近的格林海德市（Gruenheide）建造其在歐洲的第一座超級工廠，去年在德國賣出了39,714輛電動車。
特斯拉尚未對此消息發表評論。
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